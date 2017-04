Pukkelpop vraagt permanente milieuvergunning aan

EB

Pukkelpop dient een aanvraag in voor een permanente milieuvergunning voor de weide in Kiewit. Verschillende media spreken over een extra evenement, maar woordvoerder Frederik Luyten bevestigt enkel de aanvraag voor de permanente milieuvergunning.

Sinds 1991 krijgt het Pukkelpopfestival jaarlijks een tijdelijke milieuvergunning van de stad Hasselt. Begin vorig jaar werd overeengekomen dat vanaf 2017 een permanente milieuvergunning zou worden aangevraagd bij de provincie Limburg. "Alle grote festivals in België moeten dat doen", aldus Frederik Luyten van Pukkelpop. "Zo moeten we niet telkens opnieuw een tijdelijke milieuvergunning aanvragen en zal die procedure voor ons veel sneller gaan."



Vandaag start een openbaar onderzoek bij de stad Hasselt omtrent de aanvraag van de permanente milieuvergunning. Donderdag 11 mei zou dat moeten aflopen. Intussen loopt er ook een adviesraad, waarbij verschillende betrokken instanties een advies kunnen geven over de aanvraag van Pukkelpop. Nadien heeft de provincie Limburg vier maanden tijd om een beslissing te nemen.



Pukkelpop verwacht geen bezwaren. "We zijn al bijna een jaar bezig met de voorprocedure via het kabinet van minister Schauvliege, dus daar zijn we al succesvol door geraakt", aldus Luyten. "In feite wijzigt er niets aan onze aanvraag die we elk jaar al doen. Maar omdat het nu permanent is, moeten we de procedure wel doorlopen. Dus nee we verwachten geen grote bezwaren."