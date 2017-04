Weyts roept motorrijders en automobilisten op meer rekening te houden met elkaar

Bewerkt door: jv

12/04/17 - 13u45 Bron: Belga

© photo news.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts lanceerden vandaag in Overijse een nieuwe sensibiliseringscampagne waarin motorrijders en automobilisten opgeroepen worden om nog meer rekening met elkaar te houden. De campagne loopt van 17 april tot 7 mei.

"Kijk eens door de ogen van een automobolist/motorrijder", dat is het motto van de ludieke en empathische campagne die wordt verspreid via een online video en een radiospotje met getuigenissen van een autobestuurder en een motorrijder die betrokken waren bij een ongeval. Er komen ook 350 affiches langs de gewest- en snelwegen. Er komen twee verschillende affiches, één vanuit het standpunt van de automobilist en een andere vanuit het standpunt van de motorrijder.



"De campagne is nodig, want de cijfers spreken voor zich", stelt minister Weyts. "Hoewel de motorrijders slechts goed zijn voor 1 procent van de afgelegde kilometers, zijn ze wel verantwoordelijk voor 13 procent van de doden in het verkeer en hebben ze 57 keer kans op een letsel."



Uit een online bevraging van de VSV blijkt bovendien nog dat motorrijders het grootste gevaar zien in automobilisten die hun richtingaanwijzer niet gebruiken, rijden onder invloed of onoplettend zijn bij manoeuvres. De automobilisten beschouwen motorrijders die rijden onder invloed, te snel rijden of gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitvoeren als het gevaarlijkst.



De sensibiliseringscampagne kost zo'n 150.000 euro.