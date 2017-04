Mobiliteitsapps moeten tot 5.000 voertuigen uit Antwerpse spits halen

EB

12/04/17 - 13u46 Bron: Belga

© belga.

Drie apps moeten er toe leiden dat er de komende jaren structureel 3.000 tot 5.000 voertuigen minder de Antwerpse wegen aandoen tijdens de spitsperiode. De toepassingen kaderen in het project 'Slim naar Antwerpen'. Het gaat om de persoonlijke reisassistent TimesUpp, het op bedrijven gerichte Olympus Mobility en de aan een eindbestemming zoals een concertzaal of congrescentrum gebonden SNAPP. De ontwikkelaars of aanbieders van de apps zullen moeten kunnen verifiëren dat het mobiliteitsgedrag van hun gebruikers effectief verandert.

Om de aangroei van de files in en rond Antwerpen de komende jaren te stoppen en om ervoor te zorgen dat de geplande werken aan onder meer de Oosterweelverbinding geen verkeersinfarct veroorzaken, moeten allicht 20.000 tot 30.000 voertuigen structureel uit de ochtend- en vooral avondspits worden gehaald.



Het stadsbestuur ziet daar niet één mirakeloplossing voor. Het kiest voor een combinatie van veiliger en comfortabeler fietsen mogelijk maken, de doorstroming van het tramverkeer verbeteren, grote infrastructuurprojecten voor onder meer het openbaar vervoer, werkgevers aanmoedigen om na te denken over alternatieven én digitale toepassingen.



Eerder werden al tien relatief kleinschalige projecten voorgesteld, zoals het afspreken van alternatieve drop-off/pick-up locaties voor lege containers buiten Antwerpen. Nu koos een jury via een Europese onderhandelingsprocedure voor drie apps die op grote schaal spitsmijden ingeburgerd moeten maken en die woensdag werden voorgesteld.



TimesUpp kan je gratis downloaden en werkt, naar gelang de afspraken in je agenda, reistijden uit en verwittigt je wanneer je moet vertrekken op basis van realtime verkeersinfo. Olympus wordt door vier autoleasingfirma's aan bedrijven aangeboden om via één app tickets te kopen voor alle mogelijke vervoersmiddelen en zo een duidelijk overzicht te krijgen van het mobiliteisbudget voor elke werknemer. SNAPP kan je dan weer bijvoorbeeld gebruiken om te berekenen hoe je het snelst in een specifieke vergaderzaal of op jouw exacte zitplaats bij een concert of voetbalwedstrijd geraakt.