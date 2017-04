Jongens van 13 en 14 verdacht van overval op bakkerij in Mechelen

EB

12/04/17

In Mechelen zijn een 13-jarige en een 14-jarige jongen opgepakt omdat ze ervan verdacht worden gisteravond een gewapende overval te hebben gepleegd op een bakkerij aan de Leuvensesteenweg. Volgens de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen werden de tieners in de loop van de avond gevat op basis van persoonsbeschrijvingen. Bij een huiszoeking bij een van de verdachten trof de politie de buit - een aanzienlijke geldsom - aan en ook het gebruikte vuurwapen is terecht.

Twee met een bivakmuts gemaskerde overvallers stapten omstreeks 17.45 uur de bakkerij in kwestie binnen en bedreigden de winkelbediende met een vuurwapen terwijl ze de inhoud van de kassa opeisten. Het 35-jarige slachtoffer ging daarop in en overhandigde het geld. De overvallers vluchtten met de buit weg, maar de lokale politie werd verwittigd en startte meteen een intense zoekactie.



Even later kon de politie al een verdachte vatten op basis van een persoonsbeschrijving. De jongen verplaatste zich met een gestolen bromfiets. In de buurt vond de politie in een tuinhuis het vuurwapen, dat in een aan de bromfiets gelinkte box lag. Later op de avond werd ook een tweede verdachte opgepakt en werd de buit gevonden tijdens een huiszoeking bij een van de tieners. Het tweetal werd ter beschikking gesteld van het parket en zal voor de jeugdrechter worden geleid, die gepaste maatregelen zal nemen.