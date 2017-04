"Boetes witte kassa zijn volledig rechtsgeldig"

EB

De boetes die de FOD Financiën oplegt aan horecazaken zonder witte kassa zijn "volledig rechtsgeldig en kunnen blijvend opgelegd worden". Dat zegt de FOD Financiën in een reactie op de oproep van de federatie Horeca Brussel om de reeds uitgeschreven boetes te laten schrappen, omdat de Raad van State in maart van dit jaar een rondzendbrief heeft vernietigd die de administratie toelaat boetes aan horecazaken op te leggen. Volgens FOD-woordvoerster Florence Angelici gaat het om een rondzendbrief die uitvoering gaf aan de oude '10-procentregel', en heeft de administratie op basis daarvan nooit boetes uitgeschreven.

De witte kassa, die zwartwerk in de horeca onmogelijk moet maken, was in eerste instantie verplicht voor horecazaken die 10 procent van de totale omzet uit ter plaatse verbruikte maaltijden halen. Horeca Vlaanderen trok tegen die bepaling naar de Raad van State, omdat die regel willekeur in de hand zou werken. De Raad gaf de federatie in oktober 2015 gelijk: de 10-procentregel werd geschrapt.



Intussen werd een nieuwe regelgeving uitgewerkt. Sinds 1 juli 2016 is de witte kassa verplicht voor horecazaken die maaltijden serveren en waarvan de jaaromzet exclusief btw hoger is dan 25.000 euro.



De beslissing die vorige maand werd vernietigd, dateert van 2014, toen de vorige regelgeving nog van kracht was, legt Angelici uit. "We hebben nooit boetes uitgeschreven voor juli 2016 en dus ook nooit op basis van die oude regel", klinkt het. Het arrest heeft volgens de woordvoerster dan ook geen enkel concreet gevolg: "Er moeten geen boetes worden geschrapt". Met het arrest van maart is de laatste zaak bij de RvS over de 10-procentregel afgesloten, benadrukt Angelici nog.