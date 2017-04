Verkeerde kabels besteld: werken aan brug van E313 in Grobbendonk duren vier maanden langer dan gepland

EB

12/04/17 - 12u19 Bron: Belga

De werken aan de brug van de E313 over de spoorlijn Lier-Herentals in Grobbendonk zullen niet eind deze maand, zoals voorzien, maar allicht pas begin september afgerond raken. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De stalen kabels die de brug de nodige stevigheid en dus voldoende lange levensduur moeten bieden, voldoen volgens AWV niet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen en moeten daarom volledig opnieuw op maat gemaakt, geproduceerd, geleverd en getest worden.

De werken aan de E313 in Grobbendonk zijn al sinds maart 2016 bezig en het einde is dus nog steeds niet in zicht. Nadat de zuidelijke brughelft in 2012 al versterkt was, werd beslist om de noordelijke helft volledig af te breken, inclusief de pijlers en funderingen, en breder herop te bouwen om voorbereid te zijn op een toekomstige verbreding van de snelweg.



Het plaatsen van de brugliggers werd eind januari met succes uitgevoerd en de brug zelf is intussen min of meer afgewerkt. Er moeten echter nog stalen kabels door daarvoor voorziene kokers in de betonnen liggers worden getrokken om ervoor te zorgen dat de brug de dagelijkse belasting van het vele verkeer op de E313 verschillende decennia kan blijven dragen. Testen wijzen nu uit dat de kwaliteit van de op maat gemaakte kabels niet voldoet.



Tot het einde van de werken en dus allicht nog tot na de zomer blijft de huidige verkeerssituatie ongewijzigd. Zowel het verkeer richting Antwerpen als het verkeer richting Hasselt verloopt over twee versmalde rijstroken op de zuidelijke brughelft.