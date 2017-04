Groot zoutzuurlek bij firma in Beervelde

Jürgen Eeckhout

De Raveschoot in Beervelde is sinds deze morgen volledig afgesloten na een zoutzuurlek. Een tankwagen, gevuld met ongeveer 30.000 liter zoutzuur, die vorige week betrokken was geraakt bij het zware ongeval op de E34 in Zelzate begon deze nacht te lekken op de terreinen van takelbedrijf De Groote.

Door het ongeval was de binnenkant van de tankwagen beschadigd geraakt, waardoor het zoutzuur, dat voor de mens best gevaarlijk is en kan leiden tot ademhalingsproblemen, zich via het metaal een weg naar buiten zocht. Het lek is maar een vingerdik, maar het zoutzuur stroomde met een debiet van een lopend kraantje naar buiten.



Een deel van het zoutzuur werd opgevangen door een weegbrug die dienst deed als bekken, de rest verdampte in de lucht en werd door de brandweer met bluswater neergeslagen. De brandweer kan voorlopig niet inschatten hoeveel zoutzuur er exact is gelekt.



De Raveschoot werd in beide richtingen afgesloten. Gewonden vielen er niet. Momenteel is een tankwagen van de firma BASF bezig met het zoutzuur over te pompen.