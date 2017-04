Jonge daders bekennen gewelddadige moord op Joyce Sparenberg

EB

12/04/17 - 11u27 Bron: Het Nieuwsblad

Joyce Sparenberg (28). © Facebook.

De twee verdachten van de moord op Joyce Sparenberg (28), die zondag werden opgepakt door de politie, hebben de moord bekend.

Na de bekentenissen besliste de raadkamer de aanhouding van de twee daders, van 18 en 22 jaar, te verlengen. Beide mannen blijven in de cel.



Op 31 maart werd het zwaar toegetakelde lichaam van Joyce Sparenberg teruggevonden in haar woning in de Neermeerskaai in Gent. De daders - de politie ging er immers van uit dat ze met meerdere waren - hadden geen moeite gedaan hun sporen uit te wissen. Dat bleek alvast uit een eerste analyse van het verzamelde bewijsmateriaal. De jonge vrouw stierf vermoedelijk al een week eerder, buren in het sociale woningblok vonden onder meer bloed op de liftdeur.