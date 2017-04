Patrick Dewael geeft imam en voorzitter Grote Moskee aan voor meineed

Door: redactie

12/04/17

Bezoekers in de Grote Moskee in Brussel © Marc Baert.

Patrick Dewael, voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, gaat de imam en de voorzitter van de Grote Moskee in Brussel aangeven bij het gerecht. Dat schrijft de krant De Morgen vandaag. De twee legden tegenstrijdige verklaringen af in de commissie. Het gerecht moet nu beslissen of ze vervolgd worden voor meineed.

Zowel imam Mohamed Galaye N'Diaye als voorzitter Jamal Saleh Momenah van het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) achter de Grote Moskee in Brussel, ontkende in de commissie dat de moskee Syriëstrijders over de vloer kreeg. Ze konden de commissie niet overtuigen van de 'gematigde' vorm van islam die er zou worden uitgedragen, bleven vaag over de financiering van de Grote Moskee, maar bleken ook tegenstrijdige verklaringen af te leggen, onder andere over de relatie met de Moslimexecutieve.



Die verklaringen worden nu opgelijst en nog deze week overgemaakt aan de procureur-generaal bij het hof van beroep. Het is dan aan het gerecht om te bepalen of het tot vervolging komt of niet.



Op het afleggen van valse verklaringen onder ede staan celstraffen van twee maanden tot drie jaar.