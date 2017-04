Bestelwagen kantelt op A12 in Antwerpse Bevrijdingstunnel

Sander Bral

12/04/17 - 09u44 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Deze ochtend rond acht uur week een zware bestelwagen van zijn rijvak af in de Bevrijdingstunnel in Wilrijk (Antwerpen). De bestelwagen kwam daardoor op zijn zij terecht, de bestuurder werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Beide rijvakken in de tunnel richting Antwerpen waren versperd terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden. "Daardoor was er enorm veel verkeershinder richting Antwerpen", vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.



"Gelukkig hebben de takeldiensten niet lang geduurd waardoor we de weg rond negen uur alweer konden vrijmaken. Daarna waren de files in die regio enorm vlug weggewerkt. Dat hebben we aan de Paasvakantie te danken."



Er zou geen ander voertuig bij het ongeval betrokken zijn.