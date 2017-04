Dubbele ramkraak in Knokke: Louis Vuitton-winkel helemaal leeggeplunderd

MMB

12/04/17 - 08u53 Bron: eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

In Knokke zijn afgelopen nacht op hetzelfde moment twee ramkraken gebeurd in luxeboetieks. De daders reden met een Jeep en Volkswagen binnen bij Louis Vuitton en juwelier Colman en richtten zware schade aan. De politie hield een klopjacht met een helikopter. Het is voorlopig onduidelijk of de daders zijn gevat.