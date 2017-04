Onderzoek naar aanslag Joods Museum is afgelopen, proces kan volgend jaar starten

EB

Het onderzoek naar de aanslag in het Joods Museum van 2014 is afgerond. Dat meldt La Dernière Heure. Volgens de krant zou begin 2018 het proces naar de schietpartij, waarbij vier personen om het leven kwamen, van start kunnen gaan. Hoofdverdachte is Mehdi Nemmouche.