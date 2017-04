Onderzoek naar aanslag Joods Museum is afgelopen, Nemmouche blijft in de cel

EB

12/04/17 - 07u16 Bron: Belga

De Brusselse raadkamer heeft de voorlopige hechtenis van Mehdi Nemmouche, hoofdverdachte in het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum in Brussel, met twee maanden verlengd. Dat meldt het federaal parket. Datzelfde federaal parket bevestigt ook dat het gerechtelijk onderzoek naar die aanslag afgesloten is, zoals de krant La Dernière Heure had gemeld. De onderzoeksrechter heeft het dossier overgemaakt aan het federaal parket en dat moet nu zijn eindvordering opstellen, waarin het duidelijk maakt wie het voor de aanslag wil vervolgen en of het een proces voor het assisenhof dan wel voor de correctionele rechtbank wil.