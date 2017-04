Bewolkt maar droog, kil en nat paasweekend op komst

EB

12/04/17 - 06u37 Bron: Belga

© thinkstock.

De dag begint in het noorden bewolkt, en in het zuiden met bredere opklaringen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking overal verder toe, maar het blijft wel droog. In de Ardennen wordt het tot 11 graden, elders tot 15 graden. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht trekt een neerslagzone van noordwest naar zuidoost over ons land. Eerst zijn er in de zuidelijke helft van het land nog opklaringen, maar op het einde van de nacht is het daar zwaarbewolkt met wat buien. In de noordelijke helft van het land zijn er dan enkele opklaringen. De minima liggen tussen 4 graden in de Ardennen en 8 graden aan zee.



Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar morgen af, maar ook dan blijft het overwegend droog, al is in het noordoosten in de namiddag een plaatselijk buitje niet uit te sluiten. De maxima hangen tussen de 8 en 12 graden.



Vrijdag wordt een rustige en mogelijk vrij grijze dag met veel bewolking en hier en daar een spatje regen. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden. Vrijdagnacht trekt de hemel volledig dicht en gaat het later regenen vanaf het noordwesten. Die regenzone trekt zaterdag verder zuidoostwaarts over het land en wordt gevolgd door frisse en onstabiele zeelucht. We krijgen dan vanaf de kust opnieuw meer opklaringen maar tussendoor ook enkele buien. Ook dan maxima rond de 11 graden.