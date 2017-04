Big Mac wordt 50 en hij is al 50 jaar dezelfde

MARC UYTTENHOVE

12/04/17 - 06u30

© rv.

De Big Mac is 50 jaar jong. De bekendste snelle hap van McDonald's werd voor het eerst verkocht in 1967 in Pittsburgh, Pennsylvania. Naar aanleiding van deze verjaardag: niets dan straffe weetjes over het icoon van de fastfood.

De op 98-jarige leeftijd overleden 'uitvinder' van de Big Mac, Michael 'Jim' Delligatti. © AP.

Jim Delligatti (foto) wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van de Big Mac. Hij richt zijn franchise van McDonald's op in de jaren 50, en de hamburger kost aanvankelijk 45 cent.



In 1965 bedenkt hij de burger, om twee jaar later met de verkoop te starten.



Delligatti wil met zijn eigen hamburgerbroodje concurreren met de Big Boy sandwich die verkocht wordt in de vestigingen van Big Boy, ook in Pittsburgh.



De Big Mac heet eerst 'The Aristocrat' en daarna ook nog 'Blue Ribbon Burger', maar beide blijken te moeilijke namen om aan te slaan bij het grote publiek.



Uiteindelijk vond Esther Glickstein Rose, een 21-jarige secretaresse op het hoofdkwartier van McDonald's in Illinois, de naam Big Mac uit. Pas in 1985 erkent het bedrijf haar bijdrage, met een herdenkingsplaat.



