Bijna 1 op 2 cola's is suikervrij

CELIEN MOORS

12/04/17 - 05u15

© thinkstock.

De toekomst van de frisdrank is suikervrij. Daar lijkt het toch op nu bijna één op de twee Coca-Cola's die in ons land gedronken worden Light of Zero is. Bij concurrent Pepsi is de suikervrije Max zelfs goed voor 80% van de verkoop.

Het is de eerste keer dat Coca-Cola met de verkoopcijfers van zijn producten naar buiten komt. De multinational heeft dan ook een goednieuwsshow te brengen, nu het suikervrije Cola Zero een dikke tien jaar bestaat. De Belg drinkt intussen 15 keer méér Zero dan in het eerste jaar dat het drankje op de markt was. Daarmee is stilaan een kantelpunt bereikt: bijna de helft van de verkochte cola's is nu suikervrij (Zero of Light), maar gezoet met een mix van aspartaam en acesulfaam-K. En momenteel staat in 45% van de gezinnen in ons land een fles Cola Zero in de koelkast. "Zero is enerzijds groot geworden door z'n smaak, omdat we de formule steeds blijven verbeteren", zegt marketingdirectrice Céline Van den Rijn. "Anderzijds kan je er niet omheen dat ook de huidige gezondheidstrend de motor is achter de groei van de zero-producten."



Hoe zit het bij de concurrentie, zijn de suikervrije frisdranken ook daar de overhand aan het nemen? Helpen al die suikervrije drankjes onze gezondheid vooruit? Lees er alles over in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!