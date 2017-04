Gedaan met gratis wegglippen uit parkeergarage

Door: redactie

12/04/17

© Google Streetview.

Nummerplaatherkenning, dubbele slagbomen en drempels moeten de duizend zwartparkeerders per jaar verhinderen om nog mee met de voorganger onder de slagboom te rijden. "Door het bumperrijden detecteert de slagboom maar één voertuig", klinkt het bij uitbater Indigo. "Sommigen maken er een sport van."

Q-Park, dat zo'n 40 garages in ons land heeft, plaatste al in vijf daarvan drempels vlak voor de slagboom, waardoor snel optrekken moeilijker wordt. Anderen installeerden nummerplaatherkenning, leggen een zwarte lijst aan of zorgen voor een scherpe bocht meteen na de slagboom. In luchthavenparkings moeten de bestuurders door een sluis met twee slagbomen.