"België krijgt geen info over terreur meer van Turkije"

JOSE MASSCHELIN

12/04/17 - 05u00

Minister Homans schudt de hand van topspion Jaak Raes. © belga.

De Staatsveiligheid moet voorlopig niet meer rekenen op medewerking van haar Turkse collega's. Een gevolg van de discussie over een moskee in Limburg. De politieke rel over de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen heeft de aanhangers van president Erdogan ervan overtuigd dat onze inlichtingendiensten een onderzoek voeren naar hun leider. "Dat zint hen niet", zegt een veiligheidsbron. "Als de Belgen nog eens bellen voor informatie over een Syriëstrijder, dan zullen ze in Turkije van niets meer weten."



Erdogan zal België nu "pesten", aldus onze bron. "Het was dom van onze politici om de zaak van de moskee in de openbaarheid te brengen. Zulke kwesties handel je best in de luwte af. Anders gooi je olie op het vuur."



Officieel wilde gisteren niemand reageren op de gespannen relatie tussen Turkije en België. "Dat verklaart hoe delicaat de zaak is", zegt onze specialist. "In de strijd tegen IS zijn ons land en Turkije tot elkaar veroordeeld. We kunnen enkel hopen dat het geschil over een paar maanden is bijgelegd." (JM)



