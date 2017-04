Ouders 'verdronken' baby aangehouden voor doodslag

ERWIN VERHOEVEN

12/04/17 - 05u00

© DH.

Een koppel twintigers uit Namen is aangehouden op beschuldiging van doodslag. Op zondag 19 maart had de vader de hulpdiensten gebeld met de mededeling dat dochtertje Loredana (1,5) verdronken was in bad. Familieleden twijfelden echter aan dit verhaal en stapten naar de politie.