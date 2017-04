Familie maakt ouders verdacht na dood baby (16 maanden)

ERWIN VERHOEVEN

12/04/17 - 03u00

Een koppel twintigers uit Namen is aangehouden op beschuldiging van doodslag. Op zondag 19 maart belde de vader de ziekenwagen met de mededeling dat hun dochterje Loredana (16 maanden) verdronken was in bad. Familieleden en het gerecht twijfelen aan dit verhaal.

Reanimatie

De omgeving van het koppel - twee OCMW-steuntrekkers die mekaar leerden kennen in het bijzonder onderwijs - stelt zich echter vragen. Eén van hen was bij de voorbereidingen van de begrafenis en zag "sporen" op de huid van de baby. Vraag is of die niet van voordien dateerden. Of van tijdens de reanimatie. Noch de MUG-arts, noch het personeel van Saint-Luc signaleerde iets verdacht.



Eind maart stappen de grootouders, een oom en een tante met een klacht naar de politie. De speurders bekijken de zaken wat nader en stellen vast dat het alibi van de moeder - "Ik was niet thuis" - geen steek houdt. Ze besluiten de zaak te onderzoeken. Op donderdag 6 april wordt het koppel opgepakt. De vader en de moeder geven verschillende verklaringen over de verdrinking. Ze schuiven de schuld in mekaars schoenen. Hun versies zijn vaag en lijken ongeloofwaardig. De procureur zendt hen door naar onderzoeksrechter Olivier Bontjes. Die houdt hen aan. Gisteren werd het lijkje van Loredana opgegraven. Vanochtend wordt een autopsie uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn later deze week bekend.



De affaire heeft ondertussen het koppel en hun familiale achterban uit elkaar gedreven. "In het begin hadden we de indruk dat de zwangerschap niet echt gewenst was", getuigt een familielid. "De eerste maanden ging het moeizaam. De twee hadden last om hun bestaan aan te passen. Geleidelijk ging het beter. Niets deed een drama vermoeden."



De vader van Loredana zit in Lantin, de moeder in de gevangenis van Namen.