Ook huisarts mag orgaandonor registreren

ISOLDE VAN DEN EYNDE

12/04/17 - 05u00

Niet alleen in het gemeentehuis, maar ook bij de huisarts moeten Belgen zich als orgaandonor kunnen registreren. Daarvoor pleiten N-VA en CD&V samen in een wetsvoorstel.

Vandaag wachten 1.217 patiënten op een orgaan. In België word je als orgaandonor geboren. Op de dienst bevolking van het gemeentehuis kan je wel laten vastleggen dat je géén donor wil zijn. Maar omgekeerd kan ook: je expliciet als donor laten registreren. Als je dat niet gedaan hebt, kan je familie na je overlijden nog weigeren dat je organen gebruikt worden. Dat gebeurt in 13,1% van de gevallen, zo blijkt uit het recentste jaarverslag van de Belgische Sectie Transplantatiecoördinatoren.



Koploper

Ons land is koploper op het vlak van orgaandonatie, maar de wachtlijst blijft met 1.217 patiënten erg lang. Om het aantal donoren te doen stijgen, willen Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en Nathalie Muylle (CD&V) de registratie van orgaandonatie ook mogelijk maken bij de huisarts. "Het gemeentehuis is vaak een drempel om je te laten registreren", klinkt het. "De huisarts is met zijn kennis, ervaring en opleiding een geschikt aanspreekpunt."



Volgens de parlementsleden kan de registratie gemakkelijk via het e-Health-platform, dat op een veilige manier medische gegevens raadpleegbaar maakt voor zorgverleners.



