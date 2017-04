"Als berichten over vervolging holebi's in Tsjetjenië kloppen, moeten daders vervolgd worden"

bewerkt door: sam

12/04/17 - 01u15 Bron: Belga

© belga.

mensenrechten Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders reageert bezorgd op de berichten over geweld tegen homoseksuele mannen in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Hij benadrukt dat mensenrechten universeel en ondeelbaar zijn. "Als de berichten worden bevestigd, is een onderzoek nodig, moeten daders worden vervolgd en moeten slachtoffers juiste compensaties ontvangen", aldus vicepremier Reynders.

Volgens internationale berichten zou de voorbije weken een campagne tegen homomannen in Tsjetsjenië lopen. Er zou sprake zijn van opsluitingen in kampen, waar ze zouden zijn gemarteld. De autoriteiten ontkennen de aantijgingen.



Prioriteit

Minister Reynders benadrukt dat de strijd tegen discriminatie en het respect voor de mensenrechten van de LGBTI (holebi's en transgenders) een prioriteit is. Ons land is daarvoor sterk geëngageerd. De organisatie van het 5de IDAHOT-forum op 19 mei in Brussel toont het Belgische engagement op alle beleidsniveaus, aldus nog de minister.



Concentratiekampen

Eerder drukten vanwege N-VA Vlaams parlementslid Piet De Bruyn en Kamerlid An Capoen hun afschuw uit over het bestaan van "mogelijke concentratiekampen" voor homo's in Tsjetsjenië. Voor Europees parlementslid Marc Tarabella (PS) doen de berichten herinneren aan de "donkerste periodes" uit onze geschiedenis. Hij wil Federica Mogherini, de Hoog Gezant voor Buitenlands Beleid van de Europese Unie, aan de tand voelen.