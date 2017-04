ANPR-camera's klissen flink wat inbrekers in Druivenstreek

bewerkt door: sam

12/04/17

De politie van de zone Druivenstreek (Overijse/Hoeilaart) beschikt sinds enige tijd over een aantal ANPR-camera's. In het eerste trimester van 2017 kon de politie al meermaals auto's en verdachten in verband brengen met criminele feiten, luidt het.

Begin januari werden in Nijvel enkele dieven op heterdaad betrapt bij een inbraak. Na analyse van de ANPR-camera's kon hun auto gelinkt worden aan een diefstal die dezelfde dag gepleegd was langs de Nijvelsebaan in Overijse. In die wagen trof de politie ook nog een flesje parfum aan dat kort voordien ook in Overijse was gestolen.



Inbraken

Enkele dagen later betrapte de politie in Gembloers ook inbrekers op heterdaad. Zij konden gelinkt worden aan een diefstal die dezelfde dag gepleegd was in de omgeving van Maleize, vlakbij een afrit van de E411.



Begin maart pakte de politie Zennevallei (Beersel/Sint-Pieters-Leeuw/Halle) een inbreker op in Halle, waarna diens auto in verband kon gebracht worden met maar liefst 10 inbraken die tussen 20 februari en 2 maart gepleegd waren in de Druivenstreek.



Gestolen wagen

Nog begin maart merkten de ANPR-camera's op één voormiddag herhaaldelijk een wagen op die in Kampenhout was gestolen. Een patrouille probeerde de wagen te onderscheppen maar die vluchtte met hoge snelheid en kon niet meer aangetroffen worden. De auto kon wel nog gelinkt worden aan twee diefstallen die de daders dezelfde dag gepleegd hadden in Overijse.



In totaal registreerden de ANPR-camera's in het eerste trimester van 2017 al 177 hits. Volgens de politiezone komen er nog dit jaar 10 extra camera's bij.