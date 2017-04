Vrouw (36) overleden na overdosis, verdachte gearresteerd

Bewerkt door: mvdb

Nijlen Het levenloze lichaam van een 36-jarige vrouw is vandaag in de Vogelzangstraat in Nijlen aangetroffen. Er is sprake van een verdacht overlijden. Dat zegt de regionale zender RTV, en de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen bevestigt het nieuws.