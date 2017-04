Schuur brandt volledig uit in Peer

Jimmy De Schrijver

Peer Op het terrein van een villa op Gehucht tussen Linde en Peer is vanavond een losstaande schuur volledig vernield door een brand.

De brandweer heeft nog enkele uren nodig om na te blussen. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend.

Het vuur werd rond 18.45 uur opgemerkt in de schuur die op zo'n tien meter van de woning stond. De bewoners konden een mobilhome in veiligheid brengen. Bij aankomst van de brandweerkorpsen van Helchteren, Leopoldsburg en Bree stond het gebouw al in lichterlaaie.



De pompiers konden verhinderen dat de vlammen naar de villa oversloegen. Niemand raakte bij de interventie gewond.