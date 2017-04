"Band met kinderen is weg"

Door: redactie

Vanavond volgt Cathérine Moerkerke ex-gedetineerden in een nieuwe aflevering van Moerkerke en de Vrouwen. Ze ontmoet onder andere Natascha die 7 jaar in de cel gezeten heeft op de Seychellen. Daar werd ze betrapt op heroïnesmokkel. Luk Alloo zocht haar twee jaar geleden al op in 'Alloo in de Buitenlandse Gevangenis'. Natascha is intussen weer vrij en na 7 jaar ziet ze haar kinderen terug, maar die zijn ondertussen al 12, 15 en 20 jaar. De kinderen hebben al die jaren hun moeder moeten missen. "De band is er gewoon niet meer, maar dat komt wel terug met de tijd", vertelt Natascha. Moerkerke en de Vrouwen is er vanavond om 21.50.