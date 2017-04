Vier jaar cel voor verkrachting van stiefdochter

KVE

11/04/17

De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag een 26-jarige man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar wegens verkrachting met geweld van zijn stiefdochter. Dat gebeurde vanaf haar tiende levensjaar, in het huis van zijn toenmalige partner in Aarschot.

Het slachtoffer is de dochter van de partner met wie Thomas B. zeven jaar een relatie had. De man uit Aarschot gaf toe dat hij verliefd was op zijn stiefdochter en dat "zijn relatie minder lustvol was dan die met het kind". Hij bekende dat ze tweemaal per week seks hadden en in de vakantie drie tot vier keer. Op de gsm van het meisje werden in november 2016 seksueel getinte chatgesprekken aangetroffen. De berichten waren zeer expliciet en bevestigden de intieme relatie.



Zowel B. als het meisje deden neerbuigend over de slechte seksuele relatie met de moeder. Bij het kind was er zelfs sprake van jaloezie tegenover haar moeder. Tijdens het audiovisueel verhoor stelde het meisje dat ze vanaf juni 2016 enkele maanden verliefd waren en een koppel vormden. Zij verklaarde dat er voordien ook al losse seksuele contacten waren geweest, allicht een tot twee jaar vroeger.



De rechtbank vond geen zekerheid over haar precieze leeftijd bij het eerste seksuele contact. Die twijfel speelde in het voordeel van de beklaagde. De rechter stelde dat het slachtoffer geen 9 maar 10 jaar oud was bij de bewezen verkrachting. B. werd voor vijf jaar uit de rechten ontzet. De moeder kreeg een schadevergoeding van 2.000 euro en nog eens 3.000 euro voor de minderjarige dochter. De grootmoeder kreeg een morele schadevergoeding van 1 euro.