Boer verpletterd door eigen tractor na verkeersongeval

11/04/17 - 23u29 Bron: Belga

Doornik Een bestuurder van een tractor is deze avond in het Henegouwse Barry, een deelgemeente van Doornik, om het leven gekomen nadat hij geplet werd door zijn voertuig. Na een verkeersongeval kantelde het landbouwvoertuig in een sloot.