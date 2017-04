Verdronken baby geen ongeval? Ouders in de cel

MVDB

Namen Het overlijden van een zestien maand oud babymeisje vorige maand in Namen is mogelijk geen ongeval. De kleine Loredana verdronk in haar badje toen haar vader even niet oplette. De jonge ouders zitten sinds vorige week in de cel, schrijft la Dernière Heure. Speurders hebben gisteren het lichaampje opgegraven voor een autopsie.

De hulpdiensten werden op zondag 19 maart naar een huis in de Naamse stationswijk Bomel gestuurd waar ze het bewusteloze baby'tje Loredana trachtten te reanimeren. Haar vader zei dat hij zijn dochtertje in bad had gezet, en in de kamer ernaast met zijn smartphone bezig was en daardoor even niet oplette. Hij verklaarde dat zijn dochtertje in bad moest zijn verdronken. De moeder was niet aanwezig, aldus de man.



Het meisje werd overgebracht naar het Brusselse St. Luc-ziekenhuis, waar ze een dag later overleed. De begrafenis volgde op 25 maart. Toch vonden een aantal familieleden van de vader het overlijden verdacht. Eén van hen bereidde mee de uitvaart voor en zou iets verdachts op het lichaampje hebben gezien. De familieleden dienden klacht in tegen Loredana's ouders. Dat resulteerde vorige donderdag in de arrestatie van de twee. Het alibi van de moeder bleek niet te kloppen, wat leidde tot verder onderzoek.



Opgegraven

De twee gaven tegenstrijdige verklaringen op en zijn inmiddels voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Speurders hebben gisteren het lichaampje opgegraven voor een autopsie. De resultaten zijn nog niet bekend. De raadkamer moet beslissen of de twee aangehouden blijven. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek wordt hen mogelijk doodslag ten laste gelegd, zo meldt la Dernière Heure nog.