11/04/17 - 19u26 Bron: vtmnieuws.be

Politiezone Westkust zet extra patrouilles in aan de Frans-Belgische grens om vluchtelingen op te vangen. De politie acht de kans reëel dat heel wat vluchtelingen naar België zullen trekken na de hevige brand in het kamp "La Linière" in Duinkerke.