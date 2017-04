Gent groeit met 2.000 inwoners, voor de helft gevolg van immigratie

Bewerkt door: mvdb

Gent telde eind december 258.119 inwoners en dat zijn er 1.858 meer dan vorig jaar. Voor het eerst sinds 2001 zijn Bulgaren niet langer de sterkte stijgers qua nationaliteit, meldt de Gentse schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld).

De helft van de bevolkingsaangroei is te verklaren door natuurlijke groei (meer geboortes dan sterfgevallen), de rest is het gevolg van immigratie. Er trokken vorig jaar iets meer Gentenaars de stadspoorten dicht dan in 2015, maar toch zijn de cijfers nog geen derde van de stadsvlucht vóór 2015. De rand "verGentst" verder, een derde van de Gentenaars die de stad verliet, trok vooral naar Destelbergen, Merelbeke of Evergem. De laatste drie jaar komen er jaarlijks zo'n 2.100 tot 2.200 West-Vlamingen in Gent wonen, goed voor ondertussen 22.500 "West-Vlaamse Gentenaars" of het equivalent van een gemeente als Oostkamp.



Veertien pct van de Gentse bevolking heeft geen Belgische wortels. "Voor het eerst sinds 2001 zijn Bulgaren niet meer de sterkste stijgers qua vreemde nationaliteit", zegt schepen Sofie Bracke. "Tussen 2007 en 2011, toen Bulgarije dus net bij de EU gekomen was, steeg hun aantal jaarlijks tussen de 1.100 en 1.200. In 2015 ging hun aantal nog met 882 naar omhoog en nu stellen we vast dat in 2016 de stijging verminderde naar 320."



Syriërs

Vluchtelingen, en dan vooral Syriërs, zijn een nieuwe groep die naar boven komt in de cijfers. In totaal kregen vorig jaar ongeveer 560 personen een erkend statuut als vluchteling of subsidiair beschermde. "Meer dan twee derde daarvan zijn Afghanen, Irakezen, Somaliërs en Syriërs. Al zijn de vluchtelingen nog steeds een kleine bevolkingsgroep binnen onze stad."