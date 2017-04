Parket gaat Wickmayer opnieuw dagvaarden voor bouwovertredingen

Bewerkt door: PL

Het parket gaat Yanina Wickmayer opnieuw dagvaarden. Dat zegt Sarah Callewaert, persmagistrate van het parket van Leuven. De correctionele rechtbank van Leuven had maandag een eerste vordering tegen de tennisster onontvankelijk verklaard. Wickmayer wordt samen met haar vader opnieuw vervolgd voor vermeende bouwovertredingen aan haar villa in Diest.

Volgens het openbaar ministerie beging Wickmayer tussen de zomer van 2012 en januari 2013 een aantal onregelmatigheden bij bouwwerken. Het ging om de uitbreiding van een bijgebouw, de plaatsing van drie garagepoorten, de aanleg van een kasseiverharding, de vergroting van het bouwvolume en het rooien van een aanpalend bos. De 27-jarige tennisster werd daarvoor vervolgd, samen met haar vader Marc Wickmayer (63), met wie ze eerder de vennootschap nv Biesthoeve vormde.



De correctionele rechtbank van Leuven verklaarde maandag de vordering onontvankelijk. De beklaagden waren individueel niet op de hoogte gebracht van mogelijke overtredingen en daarover nooit ondervraagd. Alleen de vennootschap was geïnformeerd over het vermeende bouwmisdrijf.



Voor het Leuvense parket is het dossier daarmee niet gesloten. "Ons voornemen om een nieuwe vervolging in te stellen, is definitief", zegt Callewaert. Het gaat daarbij niet om een beroepsprocedure. "Het wordt opnieuw een procedure voor de correctionele rechtbank, met dezelfde tenlasteleggingen."



De dagvaarding is nog niet betekend en er is dan ook nog geen nieuwe datum bekend.