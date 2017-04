10 kinderdagverblijven sluiten deuren wegens taalvereisten

MVDC

Vlaamse Rand Acht kinderdagverblijven uit de Vlaamse Rand hebben vrijwillig hun deuren gesloten en nog twee verblijven zullen volgen. Deze maatregel is er gekomen, omdat ze niet zouden voldoen aan de taalvereisten. In november 2014 dreigden 24 kinderdagverblijven hun vergunning te verliezen en hiervan zijn nog 13 andere niet in orde. Dat blijkt uit antwoord van Vlaams minister Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Lies Jans (N-VA).

Het nieuwe kinderopvangdecreet uit 2012 meldt dat zowel de verantwoordelijke als minstens één verzorgend personeelslid van een kinderdagverblijf Nederlands moet spreken en verstaan. De Vlaamse overheid nam deze maatregelen ernstig, zodat deze diensten de richtlijnen van Kind en Gezin goed kunnen begrijpen en met de ouders in het Nederlands kunnen communiceren. De Franse Gemeenschap en Gemeenschapscommissie legden tegen deze decretale bepalingen tevergeefs klacht neer bij het Grondwettelijk Hof. Ook vanuit enkele faciliteitengemeenten werd hiertegen in 2012 fel geprotesteerd. Lees ook Na het varkensvlees blijkt nu ook de Sint niet meer welkom in kinderdagverblijf Aalst

