Eén week circulatieplan Gent: Unizo vraagt meer inspanningen van stad

11/04/17 - 15u23 Bron: Belga

Een week na de invoering van een nieuw circulatieplan in Gent vraagt Unizo onder meer een vlotter vergunningensysteem en bijkomende inspanningen rond communicatie naar bedrijven.

Unizo zegt vooreerst dat een aantal handelaars en horeca-uitbaters over een "significante" daling van hun omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar spreekt. "Voor een stuk kan dit te wijten zijn aan klanten die hun weg moeten vinden en het weer", zegt directeur Jos Vermeiren, die voor een strikte monitoring pleit.



De zelfstandigenorganisatie vraagt het stadsbestuur om een vlotter vergunningssyteem om het autovrij gebied te betreden. "Voor leveranciers van goederen en diensten die veelvuldig in de stad moeten zijn, kan gedacht worden aan een algemeen beheerssysteem om te vermijden dat men voor elk betreden van het voetgangersgebied en aparte vergunning moet aanvragen", zegt directeur Vermeiren. Hij vraagt om de verplichte "toegangspoorten" tot het autovrij gebied te vervangen door aanbevolen toegangspoorten. Unizo vraagt ook dat leveranciers tot 12 uur in de autovrije zone kunnen, in plaats van 11 uur.



De zelfstandigenorganisatie pleit voorts voor bijkomende communicatie-inspanningen naar bedrijven over wat kan en niet kan. Ook de "leesbaarheid" van de knippen, plaatsen waar autobestuurders niet langer van de ene naar de andere sector kunnen, kan beter. Her en der zouden ook routes aangeduid kunnen worden.



De Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) zegt alle signalen ernstig te nemen. "We bekijken wat we kunnen doen en passen aan waar mogelijk en nodig, maar we zijn nog maar een goede week ver," merkt de schepen op. Hij zegt dat er een evaluatie zal volgen, maar dat de kwaliteit van het autovrij gebied en het circulatieplan gehandhaafd moet blijven.