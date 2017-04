Beroemd Brusselse frietkot Antoine wordt afgebroken maar heropent eind september

KVE

11/04/17 - 14u16 Bron: Belga

© reuters.

Op het Brusselse Jourdanplein zijn dinsdagmorgen de afbraakwerken aan het beroemde frietkot Maison Antoine van start gegaan. Dat meldt de gemeente Etterbeek. Tegen eind september moet er even verderop een nieuwe frituur zijn verrezen.

Maison Antoine is een bekend frituur in Brussel, die ook in verschillende toeristische gidsen prijkt. In februari vorig jaar at ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel er nog een pak frieten na een Europese top.



Maar het ronde paviljoen gaat nu tegen de vlakte. Op hetzelfde plein zal tegen 29 september wel een nieuwe en moderne versie van Maison Antoine verschijnen. Het nieuwe complex zal ook drie besteltogen tellen, in plaats van de huidige twee. De kostprijs wordt geraamd op 301.654 euro, zo meldt de Etterbeekse Regie van Grondbeleid, de eigenaar van het pand.



De komende vijf maanden zullen de Brusselse frietliefhebbers op het Jourdanplein overigens nog altijd bestellingen kunnen plaatsen bij een vrachtwagen van dezelfde frituuruitbaters.



De vernieuwing van de frituur maalt deel uit van de heraanleg van het Jourdanplein, die tegen het eind van het jaar moet zijn afgerond. De bedoeling is om er meer ruimte te voorzien voor bomen, terrassen en fonteinen.