Tiener in levensgevaar na zwaar verkeersongeval

Ronny De Coster

11/04/17 - 13u44

© Ronny De Coster.

Zottegem In Velzeke bij Zottegem is de Provinciebaan (N46) volledig afgesloten als gevolg van een zwaar verkeersongeval. Iets voor de middag is een jongen van 15 jaar er aangereden door een auto.