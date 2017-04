"Unia is een lege doos": actievoerders vragen afschaffing gelijkekansencentrum

Bewerkt door: ADN

Twintig à dertig actievoerders hebben vandaag voor het gebouw van Unia in Brussel gemanifesteerd tegen het gelijkekansencentrum. De actiegroep 'Unia Lege Doos' plaatste symbolisch een lege doos op de stoep van Unia.

Aanleiding voor de actie is het ontslag door Unia van schrijfster en juriste Rachida Lamrabet, die (in eigen naam) in weekblad Knack het recht op het dragen van een boerka had verdedigd.



Volgens Anissa Boujdaini van de actiegroep vervult Unia niet de rol die het zou moeten spelen. "We stellen vast dat Unia te politiek beïnvloed is. Unia houdt de illusie in stand dat we een mensenrechtenorganisatie hebben die erover waakt dat mensen niet gediscrimineerd worden. Maar dat is ze niet. Personeel die die rol wel opneemt, ontslaat Unia."



"We pleiten daarom voor de afschaffing van Unia. In de plaats willen we een echte onafhankelijke, interfederale mensenrechtenorganisatie. Een die overgaat tot juridische vervolging bij feiten van racisme."