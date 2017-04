Grote hinder op E40 in Zwijnaarde vanaf 18 april

Door: redactie

Op 18 april starten werkzaamheden op de E40 tussen Zwijnaarde en Brussel. Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt twee nieuwe bruggen en verwacht er grote hinder, zeker tijdens de spitsuren. De werken duren tot 20 juni.

In de nacht van 18 op 19 april is er slechts één rijstrook beschikbaar richting Brussel. De werken starten 's avonds om 20 uur. Richting kust is er geen hinder.



Vanaf de ochtend van 19 april zijn er twee rijstroken beschikbaar richting Brussel en dat tot 20 juni. Wegen en Verkeer bouwt in die periode een tijdelijke brug langs de zuidkant van de E40. Deze brug zal drie versmalde rijstroken tellen en vanaf juni dienen om het verkeer richting Brussel over te sturen.



Tot juni moet het verkeer dus rekening houden met grote hinder, zeker tijdens de spitsuren. Het agentschap raadt weggebruikers aan de spits zo veel mogelijk te mijden of voor alternatieve vervoersmodi te kiezen. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van 70km/u in de werfzone.