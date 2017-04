Twee winkels in Waals-Brabant getroffen door ramkraken

SPS

11/04/17 - 12u41 Bron: Belga

In Eigenbrakel moest een telefoniezaak aan een shoppingcentrum het ontgelden. © Google Street View.

Zowel in Nijvel als in Eigenbrakel heeft afgelopen nacht een ramkraak plaatsgevonden. Dat meldt parket van Waals-Brabant.

Een eerste ramkraak deed zich rond 4.30 uur voor bij de parafamaceutische winkel Medi-Market in Nijvel. Een wagen reed er in op de vitrine, die daarbij verbrijzeld werd. De daders slaagden er evenwel niet in de kassa te vinden, waardoor ze er zonder buit weer vandoor moesten.



Tien minuten later vond nog een ramkraak plaats bij een telefoniezaak in Eigenbrakel. Daar konden de daders wel met geld en mobiele telefoons aan de haal gaan.



Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee ramkraken. De belden van de bewakingscamera's worden momenteel nog onderzocht.