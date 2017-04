Twintiger krijgt werkstraf voor gooien molotovcocktail naar politiecommissariaat

Bewerkt door: ADN

11/04/17 - 12u21 Bron: Belga

Het politiecommissariaat van Laken werd bekogeld met stenen en Molotov-cocktails. © belga.

Laken Een 24-jarige Brusselaar die in januari een molotovcocktail had gegooid naar het politiecommissariaat aan de Bockstaellaan in Laken, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur. Het vonnis werd vorige week al uitgesproken maar raakte pas vandaag bekend. De twintiger is een familielid van Jawad en Moustapha Benhattal, twee mannen die in juni werden opgepakt omdat vermoed werd dat ze een aanslag planden op het EK-fandorp op het Rogierplein.