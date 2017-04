Gewapende overval op agentschap Ladbrokes in Brussel

Door: redactie

video Het parket van Brussel is op zoek naar getuigen van een gewapende overval op een kantoor van Ladbrokes in Brussel.

Het kantoor aan de Adolphe Maxlaan werd op zaterdag 15 oktober 2016 overvallen. Rond 11.10 uur verscheen een man aan de inkom van het agentschap waarop de bediende de deur opende. Eenmaal binnen deed hij eerst alsof hij belangstelling had voor de schermen aan de muur, waarna hij richting toonbank stapte waar hij de bediende aansprak. Hij eiste het geld uit de kassa maar de vrouw weigerde. Hij probeerde dan over de toonbank te springen maar de vrouw duwde hem terug en vroeg de hulp van de andere klanten. De overvaller hield hen op afstand door te beweren dat hij gewapend was. Hij slaagde er uiteindelijk in over de toonbank te springen waarop alle aanwezigen zich snel uit de voeten maakten. De dief nam het geld uit de kassa en ging op zijn beurt naar de uitgang maar stond voor een gesloten deur. Na enkele ogenblikken kreeg hij de deur dan toch open en ging er vandoor met de buit.



De dader is van Noord Afrikaanse origine. Hij is vermoedelijk tussen 30 en 35 jaar oud. Hij is atletisch gebouwd en kaal geschoren. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere sweater met een kap van het merk G-STAR RAW, een jeansbroek en baskets.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email.