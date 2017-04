Kristof Pieters

In de Truweelstraat in Sint-Niklaas is vannacht het bekende café Den Oud Strijder in vlammen opgegaan. Het waren buren die een sterke brandgeur opmerkten en de brandweer verwittigden. De hitte binnen was enorm, maar door zuurstofgebrek had het vuur zichzelf grotendeels gedoofd. Op het moment dat de brand uitbrak was het café gesloten. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Burgemeester Lieven Dehandschutter, die vlakbij woont, kwam ook even poolshoogte nemen.