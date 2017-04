Burgemeester Knesselare fluit De Crem terug: "Nog niet zeker dat fusiegemeente Aalter zal heten"

SPS

11/04/17

De Aalterse burgemeester Pieter De Crem en zijn collega van Knesselare Erné De Blaere. © Belga / Joeri Seymortier.

Erné De Blaere (Groep 9910), burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Knesselare die met buurgemeente Aalter onderhandelt om te fuseren, vindt het voorbarig om de naam van de nieuwe fusiegemeente bekend te maken als er nog geen getekend akkoord is.

De Crem maakte gisteravond bekend dat de gemeenteraden van Aalter en Knesselare op 23 mei de principiële beslissing zullen nemen om tot een fusie over te gaan. Op de gemeenteraad gisteravond liet De Crem verstaan dat de nieuwe fusiegemeente Aalter zal heten.



"Het is voorbarig om zaken te verkondigen als er nog geen getekend akkoord is", zegt De Blaere. "Voor mij is er een akkoord als alle stukken door de twee schepencolleges getekend zijn. We zijn in gesprek, een constructrief gesprek en alles verloopt vlot, maar we hebben nog twee vergaderingen voorzien. Eens het akkoord er is, zullen we daarover uitgebreid communiceren. Wat Pieter De Crem zegt, is voor hem."



De Blaere zegt wel dat ook Knesselare, onder voorbehoud van een akkoord, het agendapunt over de fusie op de gemeenteraad van 23 mei fixeerde. Ook benadrukt hij dat een fusie het kleine Knesselare voordelen zal opleveren. "Anders hadden we die gesprekken ook niet aangegaan. We krijgen steeds meer opdrachten van de federale en Vlaamse overheid en het wordt moeilijk om aan al die opdrachten te voldoen." Voor de inwoners zal de fusie alvast in de portemonnee schelen, want Aalter heeft een lagere personenbelasting, ook de opcentiemen op onroerende voorheffing liggen lager en Knesselare heeft nog een "gezinsbelasting" die Aalter niet kent.



Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) moedigt fusies van gemeenten overigens aan met een schuldkwijtschelding van 500 euro per inwoner.