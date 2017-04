Was het nu 50 of 70? (Eén ding is zeker: het is niet 90)

CELIEN MOORS EN TOM VAN DE WEYER

video 70 km/u buiten de bebouwde kom: dat is de nieuwe regel, toch? Niet in Tielt-Winge. Naargelang er aan beide kanten van de baan behuizing staat of niet, laveren automobilisten er sinds kort tussen 50 en 70. Noem het gerust een spelletje afremmen en weer optrekken - niet bepaald gunstig voor verkeersveiligheid en milieu.

Het smileybord langs de Statiestraat in Tielt-Winge kijkt sip wanneer we het met 67 kilometer per uur passeren. Nochtans bevinden we ons buiten de bebouwde kom en gaf het 'einde 50'-bord zonet aan dat er weer richting 70 geaccelereerd mocht. En terwijl we ons voordien tussen de huizen netjes aan de opgedragen 50 km/u hielden - we negeerden zelfs de 90 km/u die de gps dicteerde - stak een gefrustreerde bestuurder ons voorbij. Met onzekere ogen richten we ons tot de fotograaf: weet jíj nog hoeveel we hier mogen rijden? Hij weet het niet.



Nochtans is de regel duidelijk. Sinds 1 januari geldt in heel Vlaanderen een snelheidsbeperking van 70 km/u buiten de bebouwde kom. De invoering van de nieuwe norm zou volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bijdragen tot de verkeersveiligheid. In één adem werd "de wildgroei aan verkeersborden" aangepakt, want er konden 30.000 borden met '70' verdwijnen. Win-win.