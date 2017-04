"Uber-chauffeurs omzeilen Brusselse regels"

SPS

Volgens de Belgische Taxifederatie (Febet) omzeilen chauffers die hun diensten via de app UberX aanbieden opzettelijk de veel strictere Brusselse reglementering voor de licentie voor de autoverhuur met chauffeur, de 'limousine' licentie. Dat melden de kranten van Sudpresse.

"Op iets meer dan 700 Uber-chauffeurs, hebben er slechts 200 de licentie in het Brussels gewest genomen, waar die licentie aan strengere regels is gebonden, onder meer op het vlak van de ouderdom van het voertuig, aldus Sam Bouchal, secretaris-generaal en woordvoerder van de Febet.



Volgens hem nemen veel Uber-chauffeurs elders een licentie, in Vlaanderen of Wallonië, waar hun voertuigen sneller aan de vereiste voorwaarden vallen. "Maar met een Waalse licentie kan de chauffeur niet in Brussel rijden, enkel om een klant die hij in Wallonië heeft opgehaald naar zijn eindbestemming in Brussel te brengen", aldus Sam Bouchal. Er zijn te weinig controles en de Brusselse politieagenten kennen de wetgeving onvoldoende, betreurt de Febet.



Het Waalse gewest bevestigt aan de Febet dat ze op dit ogenblik enorm veel aanvragen ontvangt.