1 op de 2 adoptiekinderen krijgt twee papa's

LIEVE VAN BASTELAERE

11/04/17 - 05u00

© thinkstock.

Vorig jaar werden 19 baby's die in ons land geboren werden, afgestaan voor adoptie. In de helft van de gevallen kwamen ze terecht bij homokoppels. Eén geboortemama stond al voor de zevende keer een kindje af. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Adoptiehuis, de enige dienst die nog bevoegd is voor binnenlandse adoptie in Vlaanderen.

Wie zijn biologische mama's?

- Gemiddeld 29 jaar

- Slechts 11% heeft werk



De mama's nemen gemiddeld genomen pas heel laat contact op met de adoptiedienst, meestal pas na 20 weken zwangerschap. Bij 2 van de 18 plaatsingen werd de dienst pas gecontacteerd op de dag van de geboorte. Meestal was het de eerste keer dat de mama een kind afstond, maar er waren ook moeders die dat voor de vijfde, zesde of zevende keer deden. Slechts 3 keer was vader betrokken bij de afstand. De meeste mama's die hulp zochten bij de adoptiedienst, hadden de Belgische nationaliteit, al waren er ook moeders uit onder andere Marokko, Brazilië, Mexico, Mongolië en Afghanistan. In totaal ging het om 10 nationaliteiten.



Misverstand

Het is een hardnekkig misverstand dat alle mama's die zich laten begeleiden door de adoptiedienst, hun kind ook effectief afstaan. In 2016 deden slechts 18 van de 59 vrouwen dit, dus nog niet eens 1 op de 3. "Dit betekent dat de moeders wel degelijk keuzes krijgen én maken. Een adoptiedienst moet geen kinderen voor ouders zoeken, maar de beste oplossing voor een kind en de moeder", zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), zelf vader van één adoptiekind en twee pleegkinderen. "Als moeders dan weloverwogen beslissen hun kind te houden, vind ik dat positief, het betekent dat de dienst goed werkt."



Als ze beslisten om hun kindje dan toch niet af te staan voor adoptie, gingen de meeste mama's (23) er zelf voor zorgen, eventueel met de hulp van grootouders of pleegzorg. Twee vrouwen kozen voor abortus. Twee anderen, die een ouder kind hadden willen afstaan, kregen opvoedingsondersteuning. Eén vrouw werd begeleid nadat ze in Frankrijk anoniem was bevallen. Eén moeder stopte de samenwerking omdat ze vond dat haar anonimiteit niet gewaarborgd kon worden. Van 14 anderen is niet bekend waarom ze de begeleiding stopzetten.



Wie zijn de kinderen en de adoptieouders? Hebben de geboorteouders enige zeg in waar hun kind terechtkomt als ze het afstaan voor adoptie? Lees er alles over in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro.