Andreas De Prycker

11/04/17 - 02u15

© Vertommen.

Op de Aarschotsesteenweg in Wezemaal is deze nacht omstreeks 0.15 uur, een bestuurder met zijn wagen op zijn dak beland. De man raakte hierbij twee fietsen en kon uiteindelijk zonder problemen uit zijn wagen kruipen.

De man zou teveel gedronken hebben. De steenweg is op dit ogenblik in beide richtingen afgesloten omdat politie en brandweer op zoek zijn naar mogelijke slachtoffers. Het is helemaal niet duidelijk of die fietsen er al eerder stonden of niet.