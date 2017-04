Groot schimmelprobleem in rechtbank Tongeren: "Dossiers opnieuw inscannen en uitprinten"

Door: FT

De rechtbank in Tongeren heeft last van schimmel. De centimetersdikke dossiers worden aangetast en twee werknemers zouden ziek thuis zitten. Dat meldt alvast 'Het Belang van Limburg'. Om de zittingen na de paasvakantie toch te kunnen laten plaatsvinden, worden alle dossiers nu opnieuw ingescand en uitgeprint. Een huzarenwerk.

De rechtbank van Tongeren bevindt zich in een modern pand op het Vrijthof, maar toch zit het gebouw vol schimmel. Boosdoener? De oude dossiers die opgeslagen liggen in de vochtige kelder van de vroegere jeugdrechtbank. Omdat men al jaren weet dat die documenten schimmels bevatten, heeft men ze achtergelaten in het oude gebouw. Wanneer zich in bepaalde rechtszaken echter nieuwe ontwikkelingen voordoen, moeten de oude dossiers wettelijk bij de nieuwe gevoegd worden. En zo is de schimmel dus mee verhuisd naar het gerechtsgebouw.



'Het Belang van Limburg' meldt dat intussen al twee werknemers niet meer komen werken. Zij hebben zich ziek gemeld, en dat heeft mogelijk te maken met het schimmelprobleem. Dat blijkt echter zo groot dat personeelsleden de afgesloten burelen - twee kamers waarin de dossiers gearchiveerd liggen - niet meer mogen betreden zonder beschermende kleding.



Er zijn momenteel twee oplossingen: de schimmels weghalen door middel van rookbommen, of de dossiers een voor een inscannen en uitprinten. "De schimmel verwijderen kan via laserbehandeling of met rookbommen", zegt Nicola Jadoul, afdelingsvoorzitter Tongeren in de rechtbank van eerste aanleg Limburg aan 'Het Belang'. "Maar dat is duur. Een alternatief is 400 meter dossiers inscannen en printen en de oude dossiers vernietigen. Dat willen we deze week doen. Wij hebben dit probleem al in 2013 gesignaleerd aan het Ministerie van Justitie, maar er is niets gebeurd."