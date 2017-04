Gentse vrouw wordt derde op WK Excel

Door: redactie

10/04/17 - 21u01 Bron: vtmnieuws.be

video De Belgische Joke Vranken is derde geworden op het wereldkampioenschap Excel. Dat meldt de organiserende producent Microsoft. De 31-jarige Gentse kroonde zich in november al tot Belgisch kampioene op de discipline.

Vranken is specialiste in datavisualisatie en heeft meer dan tien jaar ervaring met Excel. Ze gebruikt het computerprogramma elke dag, niet alleen voor haar job, maar ook in haar vrije tijd. Excel is een soort van hobby geworden, klinkt het.



"De internationale finale was moeilijker dan het Belgisch kampioenschap, dus ik ben erg blij dat ik zo ver ben geraakt. Het was ook een fijne ervaring om ons klein landje te kunnen vertegenwoordigen", aldus de Excel-kampioene. Haar goede resultaat had ze niet verwacht. Zowat 700 kandidaten uit veertien landen namen afgelopen week deel. Een Canadees kaapte de titel weg. Vranken is wel de enige vrouw op het podium.