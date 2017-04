Jonge Belgen zijn geen handige Harry's

Door: redactie

10/04/17 - 21u01 Bron: vtmnieuws.be

Belgen willen wel klussen maar ze weten niet hoe. Dat blijkt uit een enquête die doe-het-zelfzaak Gamma liet uitvoeren door studiebureau Ivox. Om mensen meer aan het klussen te krijgen, organiseren doe-het-zelfketens verschillende workshops. Zo kan je onder andere een cursus volgen waarin je lekkende sifons leert herstellen of te zien krijgt hoe je moet betegelen. Onderzoek Uit de studie van studiebureau Ivox blijkt dat 53 % van de Belgen tot 35 jaar nooit zou klussen. Iets meer dan de helft weet in de verste verte niet hoe hij of zij aan het klussen moet beginnen. Maar liefst 75 procent wil graag leren klussen. Wat opvalt is dat bijna één derde van de Belgen advies vraagt aan ouders. 31 % van de Belgen zoekt online informatie op. Uit het onderzoek blijkt ook nog dat steeds meer vrouwen gaan klussen.